كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع أنحاء الجمهورية، في إطار الاستراتيجية الشاملة لمواجهة الجريمة بكافة صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على المنافذ والقطاعات الحيوية.

نفذ قطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملات مكثفة خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن ضبط قضية تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات، وتنفيذ 238 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 32 قضية في مجال الأمن العام، وتحرير 3170 مخالفة مرورية متنوعة.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع الوقائع، وجارٍ استمرار الحملات لضبط المخالفين وتعزيز الأمن بالمنافذ الحدودية.