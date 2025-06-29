إعلان

الداخلية تضبط آلاف القضايا خلال 24 ساعة.. تهريب وهجرة غير شرعية وسرقة تيار

01:12 م الأحد 29 يونيو 2025

حملات أمنية - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع أنحاء الجمهورية، في إطار الاستراتيجية الشاملة لمواجهة الجريمة بكافة صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على المنافذ والقطاعات الحيوية.

نفذ قطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملات مكثفة خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن ضبط قضية تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات، وتنفيذ 238 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 32 قضية في مجال الأمن العام، وتحرير 3170 مخالفة مرورية متنوعة.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع الوقائع، وجارٍ استمرار الحملات لضبط المخالفين وتعزيز الأمن بالمنافذ الحدودية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملات أمنية وزارة الداخلية مخالفة مرورية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

بالتزامن مع زيارة وزير النقل.. حادث جديد على إقليمي المنوفية
تراجع حتى 25 قرشا.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الأحد