بينهم سيدة.. القبض على 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالجمالية

التنقيب عن الآثار - أرشيفية

كتب- محمود الشوربجي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدة و4 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل منزل بالجمالية.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، قيام سيدة و4 أشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل إحدى الورش الكائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة في الحفر)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.