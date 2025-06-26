إعلان

بينهم سيدة.. القبض على 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالجمالية

02:24 م الخميس 26 يونيو 2025

التنقيب عن الآثار - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود الشوربجي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدة و4 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل منزل بالجمالية.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، قيام سيدة و4 أشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل إحدى الورش الكائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة في الحفر)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التنقيب عن الآثار ضبط متهمين الجمالية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الطريق إلى البرلمان.. د. بهاء أبو شقة يتحدث عن تعديل قانون الانتخابات ومفاجأة عن قانون المخدرات والإيجار القديم
اشتعال ميكروباص إثر تصادم أعلى محور 26 يوليو - فيديو وصور
5 أيام حمائم.. كيف انتهت حرب إيران وإسرائيل بـ"شكرًا لحسن تعاونكم معنا"؟