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تفاصيل العثور على جثتي طفلين شقيقين داخل شقة بالعمرانية

07:36 م الأربعاء 25 يونيو 2025

تفاصيل العثور على جثتي طفلين شقيقين داخل شقة بالعم

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كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة العثور على جثتي طفلين شقيقين داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، لبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثتي طفلين داخل شقة بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وانتقل فريق من المباحث إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثتين لطفلين، أحدهما يبلغ من العمر 7 سنوات، والآخر 5 سنوات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثتين لبيان سبب الوفاة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

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النيابة العامة العثور على جثتي طفلين شقيقين مديرية أمن الجيزة الطب الشرعي
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