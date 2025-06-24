شرع في قتل "نصه التاني" وزوجة أخيه وطعن نفسه بأبو النمرس

كتب - محمد شعبان:

مفاجأة كشفتها التحريات في إصابة شاب بطعنة بالبطن وخروج جزء من الأمعاء بمركز أبو النمرس، وتبين أنه أحدث إصابته في محاولة منه للانتحار بعد شروعه في قتل زوجته وزوجة أخيه.

تلقى مأمور مركز أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى الهرم مصابا بطعنة نافذة بالبطن، وتبين نشوب مشاجرة بين المصاب "صبري.ع." 27 عاما وزوجته بقرية زاوية أبو مسلم بجوار مسجد الصحابة اعتدى خلالها الأول على زوجته بآلة حادة.

ولدى تدخل زوجة أخيه للدفاع عنها، اعتدى عليها بنفس الطريقة ثم أمسك بالسكين وطعن نفسه بالبطن فجرى نقل الثلاثة إلى مستشفى الهرم للعلاج.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.