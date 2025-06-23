كتب- أحمد أبو النجا:

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية؛ وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور والقانون، وكذلك القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات الخاصة بالجنسية.

وشملت قائمة الأسماء: محمود أحمد عبد الغني حسن، أحمد إبراهيم عبد الوهاب محفوظ، أنس أحمد الجوهري محمد الجوهري، مصطفى محمد مصطفى عبد الهادي، يوسف محمد عمرو محمد حازم سليم، شريف أحمد مجدي عبد الحميد عليوة، علي أيمن إسماعيل نبيل حسن محمد، عمر أحمد مراد غالب عثمان مراد غالب، هاجر أحمد عبد الباري أحمد، ندا خالد حسني بشير حسن، مي عاطف محمد العربي، ألفت علي محمد علي عبد الرحيم، يحيى عبد اللطيف علي عبد اللطيف هزاع، فارس نبيل عرفة حسن فتوح، إسحق سمير عزيز سلامة، ماجد مختار السيد الوصيف طارة، فهمي أشرف فهمي أبو حجر، خالد أشرف فهمي أبو حجر، محمد محمود سعيد محمد سالم، محمد خير فتوح محمد علي، محمد سعد الدين زكي محمود.

وتنوعت الجنسيات الأجنبية التي تم الإذن لهم بالتجنس بها بين: الهولندية، الألمانية، النمساوية، السلوفينية، القطرية، الإماراتية، السعودية.

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم أوضاع الجنسية المزدوجة والتجنس بما يتوافق مع القوانين المنظمة، ويؤكد حرص وزارة الداخلية على تطبيق اللوائح المعتمدة في هذا الشأن.