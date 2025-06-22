قرار جديد من القضاء بشأن دعوى عزل وزير التربية والتعليم

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من عدد من المحامين، والتي طالبوا فيها بعزل وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف رمضان من منصبه، إلى جلسة 28 يونيو الجاري.

جاء قرار التأجيل للرد والتعقيب على تقرير هيئة المفوضين، وفقًا لما أعلنه المحامي عمرو عبد السلام.

كان عدد من المحامين، قد أقاموا الدعوى رقم 53050 لسنة 79 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبين بعزل الوزير من منصبه، بزعم تعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور، وفق ما ورد في نص الدعوى.

وذكر مقيمو الدعوى أن المؤهلات العلمية التي يقال إن الوزير حاصل عليها، لا تؤهله لتولي أي منصب أو وظيفة عامة، وذلك حسب فحصهم لصحيفة حالته العلمية.