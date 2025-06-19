8 مصابين في انقلاب ميكروباص شركة خاصة أمام مول شهير

كتب - محمد شعبان:

أصيب 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص تابع لشركة خاصة أمام مول شهير بالقاهرة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى الطريق الدائري.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص تابع لشركة خاصة أمام مول كايرو فستيفال، مما أسفر عن سقوط 8 مصابين بكدمات وسحجات بالجسم.

المصابون نقلوا إلى مستشفى خاص للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق مع تسيير حركة المرور إلى طبيعتها.