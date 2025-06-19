النيابة تُحقق مع عاطل هشم رأس ابن عمه بـ"شومة" بالعمرانية

كتب- محمود الشوربجي:

تحقق النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، في واقعة شروع عاطل في قتل ابن عمه بعدما هشم رأسه بشومة وسط مشاجرة بينهما.

واستعلمت النيابة عن حالة المصاب لسماع أقواله حول الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بإصابة شاب علي يد عاطل بالعمرانية، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث قسم العمرانية إلى محل الواقعة للوقوف على ملابسات وظروف الحادث.

وبإجراء التحريات الأولية تبين أنه أثناء حديثهما سويا اختلفا على أمور مادية بينهما حتى دارت بينهما مشاجرة حادة تطورت إلى التشابك بالأيادي وقام المتهم بضرب المجني عليه بشومة على رأسه فسقط على الأرض غارقًا في دمائه وأصيب بكسر بالجمجمة وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.