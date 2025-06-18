كتب- أحمد عادل:

اكتشف "السيد ن" أن زوجته على علاقة غير شرعية برجل آخر. بدلا من تقويمها أو إنهاء علاقتها به، أجبرها على التواصل مع عشيقها وايهامه برغبتها في لقائه، وعندما وافق العشيق، رافقها الزوج حتى المكان المتفق عليه. هناك قيدته وانهال الزوج عليه طعنا بـ "الخنجر".

المجني عليه "دياب" (58 سنة- مقاول) يُقيم بمفرده في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، والمتهمين هما "السيد" 41 سنة، سائق، وزوجته راندا ربة منزل تصغره بـ 6 سنوات، ويقيمان بدائرة مركز شرطة الزرقا بمحافظة دمياط.

الزوجان السيد وراندا، كانا يعيشان حياة هنيئة مستقرة، الزوج يعمل سائق وزوجته ترعى شؤون الأسرة، حتى اكتشف الزوج أن زوجته تخونه مع شخص آخر. استشاط غضبا، بدلًا من معالجة الأمر بالحوار أو الانفصال، قرر أن ينتقم بطريقة مختلفة.

أجبر السيد زوجته على أن تتواصل مع عشيقها وتوهمه بأنها لا تزال ترغب في لقائه، بل وتخطط لليلة تجمعهما سويًا، وعندما وافق العشيق، رافقها الزوج حتى المكان المُتفق عليه "شقة العشيق".

دخلت الزوجة منزل العشيق بمفردها، بينما بقي زوجها مختبئًا على مقربة. ما إن دخلت قيدته ووضعت لاصق على فمه؛ حتى لا يتمكن من الصراخ أو الاستنجاد بالجيران. بعدها، دخل الزوج وانهال عليه طعنا بـ "خنجر" أرداه قتيلا في الحال.

استوليا الزوجين على هاتف الضحية ومفاتيح سيارته، ثم هربا تاركين جثته غارقة في أرضية صالة المسكن.

ابن الضحية، الذي يُقيم في محافظة الإسماعيلية، حاول التواصل مع والده، دون مُجيب، فانتقل لمسكنه، ليعثر على جثته. أبلغ أجهزة الأمن، التي انتقلت في الحال.

المعاينة الأولية بينت أن الضحية يرتدي جلباب ومصاب بطعنات متفرقة بالجسد، وأن جميع نوافذ المسكن سليمة.

التحريات توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "السيد . أ" وزوجته "راندا . م"، تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

في 11 أغسطس 2024، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أحالت أوراق القضية لمفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهما بالإعدام شنقا.

وفي جلسة 15 من الشهر الجاري، قضت محكمة جنايات الزقازيق بالإعدام شنقًا للمتهمين بعد إدانتهما بقتل الضحية وسرقته.