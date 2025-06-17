8 مصابين في تصادم ميني باص مع ميكروباص أعلى محور الضبعة

كتب - محمد شعبان:

أصيب 8 أشخاص في تصادم مينى باص مع ميكروباص أعلى محور الضبعة، اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بعد نزلة أبو رواش.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين تصادم ميكروباص مع ميني باص بالقرب من سلم أوسيم اتجاه الطريق الدائري، مما أسفر عن سقوط 8 مصابين.

المصابون نقلوا إلى مستشفى الوراق للعلاج، وجنب رجال المرور آثار الحادث نهر الطريق.