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تفاصيل وفاة شاب سقط من الطابق الثالث في المرج

03:14 م الأحد 15 يونيو 2025

جثة - أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:

شهدت منطقة المرج بالقاهرة واقعة مؤلمة، حيث أقدم شاب في العقد الثالث من العمر على إنهاء حياته قفزًا من الطابق الثالث بأحد العقارات، في واقعة رجحت التحريات أنها جاءت نتيجة تأثره بتعاطي المواد المخدرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط شاب من علو ووفاته في الحال، وذلك أسفل أحد العقارات بمنطقة المرج.

وعلى الفور، انتقلت قوة من قسم شرطة المرج مدعومة بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني لحين فحص ملابسات الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية أن الجثة تعود لعامل في الثلاثين من عمره، يرتدي كامل ملابسه، وتوفي جراء إصابات بالغة ناجمة عن السقوط من الطابق الثالث.

وأوضحت التحريات الأولية التي أجرتها وحدة مباحث المرج، أن الشاب كان يعاني من إدمان المواد المخدرة، ويُرجح أنه قفز من شرفة شقته تحت تأثيرها، مما أسفر عن وفاته في الحال.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي انتقلت لمناظرة الجثة وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريحها، وبيان السبب الدقيق للوفاة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث كاملة.

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المرج وفاة شاب المواد المخدرة
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