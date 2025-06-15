إعلان

عكس الاتجاه في وضح النهار.. سائق ميكروباص بقبضة الأمن في الزقازيق

03:11 م الأحد 15 يونيو 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد سيارة ميكروباص يسير عكس الاتجاه بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررًا ذلك برغبته في اختصار الطريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الزقازيق مركز شرطة الزقازيق سيارة ميكروباص الشرقية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسوم جديدة لاستخراج جواز السفر والبديل المفقود بـ"الضعف" من أول يوليو
في بيان رسمي.. محافظة دمياط تطالب المواطنين بإطفاء الأضواء ترشيدًا للكهرباء
لماذا قفز الدولار أمام الجنيه اليوم رغم عطلة الأسواق الدولية؟
مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية