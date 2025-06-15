عكس الاتجاه في وضح النهار.. سائق ميكروباص بقبضة الأمن في الزقازيق

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد سيارة ميكروباص يسير عكس الاتجاه بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررًا ذلك برغبته في اختصار الطريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها.