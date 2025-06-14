كتب- صابر المحلاوي:

دشَّنت إدارة النيابات بالنيابة العامة المرحلة الأولى من منصتها الإلكترونية للتوعية الرقمية "نَبْت"، وذلك يوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من يونيو ٢٠٢٥، في خطوة نوعية تعكس التزامها الدائم بالتطور المؤسسي والارتقاء بالمنظومة القضائية.

وقد أنشئت منصة "نَبْت" بجهود ذاتية خالصة من داخل أروقة النيابة العامة، بأيادٍ من كوادرها الفنية والإدارية، وفي زمنٍ قياسي، لتكون شاهدًا حيًّا على قدرة النيابة العامة على الابتكار والتطوير بسواعدها. وتجسِّد المنصة نموذجًا في الريادة الرقمية، واستثمارًا حقيقيًّا في بناء الإنسان وتعزيز رأس المال البشري، وهو ما يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان.

وتهدف المنصة إلى بناء الوعي الرقمي والمعرفي لدى السادة أعضاء النيابة العامة وجهازها الإداري، من خلال توفير بيئة معرفية متكاملة تسهم في تنمية المهارات القانونية، وترسيخ الانتماء، وتعميق الشعور بالمسؤولية، وتدعيم ثقافة المشاركة والتكامل في العمل المؤسسي.

ويأتي ذلك في إطار حرص معالي المستشار النائب العام على الإثراء الثقافي والمعلوماتي للكوادر العاملة بالنيابة العامة، لتكون بمثابة منارة لبث التوعية المعرفية في شتى المجالات، وتعزيز الثقافة الرقمية.

وتُتيح "نَبْت" لمستخدمي منظومات النيابة العامة الرقمية الدخول إلى جميع روابطها الإلكترونية بيسر، بالإضافة إلى مكتبة تدريبية متكاملة تحتوي على مقاطع مرئية تعليمية لاستخدام تلك المنظومات، فضلًا عن مركزٍ إعلامي تُبَثُّ من خلاله آخر أخبار وتقارير النيابة العامة، وموضوعات توعوية في النواحي القانونية، والتقنية، والنفسية، والمجتمعية، إلى جانب دراسات متخصصة في التنمية الذاتية.

وإيمانًا بقيمة المشاركة في بناء المعرفة، توفر المنصة مساحة لنشر المقالات والأبحاث العلمية التي يقدمها أعضاء النيابة العامة وجهازها الإداري، جزءًا لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة المؤسسية.

إن إطلاق منصة "نَبْت" لا يمثل مجرد تطور رقمي، بل يُعَدّ رؤية إستراتيجية نحو تمكين العنصر البشري، وتأكيدًا على أن بالعلم والمعرفة تُبنى الحضارات، وبالوعي تنهض المؤسسات.