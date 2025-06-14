انتحار فتاة ألقت نفسها من الطابق السادس بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أقدمت فتاة على الانتحار بإلقاء نفسها من شرفة الطابق السادس بمسكن أسرتها، دائرة قسم شرطة ثان سوهاج، وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة.



تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بسقوط فتاة من شرفة شقة بالطابق السادس دائرة قسم شرطة ثان سوهاج.



تبين من التحريات سقوط المدعوة "ميار. م"، 24 عامًا، حاصلة على بكالوريوس من شرفة شقتها في الطابق السادس في عقار مكون من ثماني طوابق مما أدى لوفاتها.



بسؤال كل من شقيقها مروان 22 عامًا حاصل على ليسانس، ووالدتهما مروة ث ا 45 عامًا ربة منزل أقرا أنه أثناء تواجدها في شرفة المنزل قامت بإلقاء نفسها من الشرفة، وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة مما أدى لوفاتها، ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية.



بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسور متفرقة بالجسم ادعاء سقوط من علو.



حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.



كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.



وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.