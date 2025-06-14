من تجارة السموم إلى سوق العقارات.. ضبط 4 متهمين غسلوا ملايين الجنيهات

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في تتبع الأنشطة الإجرامية المتعلقة بجرائم غسل الأموال، ورصد وتحليل ثروات ذوي الأنشطة غير المشروعة، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من ضبط 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين قاموا بمحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة، و"إصباغها بالصبغة الشرعية" من خلال شراء عدد من العقارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية قانونية.

وقد قُدّرت قيمة الممتلكات التي تم رصدها في إطار هذه القضية بنحو 50 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة.

اقرأ أيضا:

مشاجرة عنيفة داخل قرية سياحية بمطروح.. والداخلية تعلن التفاصيل | فيديو وصور

رصاص على أعتاب المدرسة.. مشاجرة دامية في كفر عامر

سمر تطلب الخُلع بعد شهر العسل: "ضحكته بتستفزني ووشه وحش علي"

"دفعها للإدمان وحملت منه".. تفاصيل بلاغ من سيدة ضد والدها في الوراق

"بيتمنظر على صاحب البيت".. حقيقة تباهي شخص في فيديو داخل قسم شرطة بالقاهرة

"تخلصت من جوزها عشان بتحب أخوه".. كيف قتلت "بشاير" زوجها بمعاونة شقيقه؟