القبض على سائق ميكروباص حاول تكسير هاتف راكبة بالمعصرة

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن اعتداء قائد سيارة ميكروباص على راكبة ومحاولة تكسير هاتفها المحمول لمنعها من تصويره لقيامه بإنزال الركاب بمنطقة المعصرة قبل توصيلهم إلى وجهتهم الأخيرة بمنطقة حلوان بالقاهرة عقب تحصله على الأجرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياق متصل، كشفت الشرطة ملابسات مقطع فيديو يظهر أداء قائد سيارة ملاكى حركات استعراضية حال سيره بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على سبيل اللهو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.