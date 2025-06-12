إعلان

القبض على سائق ميكروباص حاول تكسير هاتف راكبة بالمعصرة

09:39 م الخميس 12 يونيو 2025

السائق المتهم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن اعتداء قائد سيارة ميكروباص على راكبة ومحاولة تكسير هاتفها المحمول لمنعها من تصويره لقيامه بإنزال الركاب بمنطقة المعصرة قبل توصيلهم إلى وجهتهم الأخيرة بمنطقة حلوان بالقاهرة عقب تحصله على الأجرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياق متصل، كشفت الشرطة ملابسات مقطع فيديو يظهر أداء قائد سيارة ملاكى حركات استعراضية حال سيره بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على سبيل اللهو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سائق ميكروباص المعصرة فيديو حركات استعراضية القاهرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الإقلاع حتى التحطم.. فيديو يوثق رحلة الطائرة الهندية المنكوبة
المخاوف الجيوسياسية تقفز بالدولار والذهب وتهوي ببورصة مصر