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بالعصى والسكاكين.. كاميرات توثق مشاجرة شرسة بين رجال ونساء بالقاهرة

04:52 م الخميس 12 يونيو 2025

مشاجرة ارشيفية

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كتب - عاطف مراد:

شهدت دائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة مشاجرة عنيفة بين 6 أشخاص، وذلك إثر خلافات شخصية نشبت بينهم وتطورت إلى اعتداءات متبادلة بالسلاح الأبيض والعصى الخشبية، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات في صفوف الطرفين.

وتبين من الفحص أن المشاجرة نشبت بين 3 رجال – أحدهم أُصيب بجرح قطعي في الجبهة – و3 سيدات أُصيبت اثنتان منهن بكدمات وجروح متفرقة. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزتهم على الأسلحة المستخدمة في الواقعة.

وأقر جميع المتهمين بتفاصيل المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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مشاجرة قسم شرطة السلام
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