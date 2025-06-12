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ضبط 32 كيلو مواد مخدرة وأسلحة نارية بدمياط

02:13 م الخميس 12 يونيو 2025

مواد مخدرة

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كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، من تنفيذ حملات أمنية موسعة بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة مهربي ومروجي المواد المخدرة، وضبط الأسلحة النارية غير المرخصة والهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت الحملات عن ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، تم خلالها ضبط أكثر من 7 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، و14 كيلوجرامًا من مخدر البانجو، وأكثر من 11 كيلوجرامًا من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين، إلى جانب ضبط قطعتين من الأسلحة النارية محلية الصنع بحوزة 5 متهمين، لـ4 منهم معلومات جنائية. وتواصل أجهزة الأمن حملاتها المكثفة بالمحافظة.


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مواد مخدرة دمياط مديرية أمن دمياط
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