"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 37 كيلو مخدرات في دمياط وأسوان

كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (دمياط - أسوان)، بتنفيذ حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لضبط جالبي ومُتجري المواد المخدرة، والأسلحة النارية، والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وقد أسفرت جهود الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن دمياط

تم ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالها أكثر من 7 كجم من مخدر الحشيش، وأكثر من 11 كجم من مخدر البانجو، و13 كجم من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين، بحوزة 5 متهمين (لـ3 منهم معلومات جنائية).

كما تم ضبط 2 فرد محلي الصنع "بدون ترخيص".

مديرية أمن أسوان

تم ضبط قضيتين لجلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهما أكثر من 6 كجم من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الشابو، بحوزة متهمين اثنين (لأحدهما معلومات جنائية).

كما تم ضبط 2 بندقية آلية "بدون ترخيص"، وتنفيذ 626 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.