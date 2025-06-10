الأمن الاقتصادي: ضبط 1014 قضية سرقة تيار كهربائي في يوم واحد

كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة وضبط مرتكبيها، في إطار الاستراتيجية الأمنية الشاملة.

وقد كثّفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، وأسفرت عن النتائج التالية:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات: شنت حملات موسعة لضبط المخالفات والظواهر السلبية في مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت عن ضبط 1265 قضية متنوعة.كما نجحت في ضبط 1014 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار تلك الحملات الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار حرصها على تعزيز الأمن وفرض هيبة القانون والتصدي لكافة صور الجريمة.