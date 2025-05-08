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اندلاع حريق في عقار بشارع الألفي بمنطقة وسط البلد (صور)

08:23 م الخميس 08 مايو 2025
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  • عرض 4 صورة
    حريق بنك القاهرة بوسط البلد
  • عرض 4 صورة
    حريق بنك القاهرة بوسط البلد
  • عرض 4 صورة
    حريق بنك القاهرة بوسط البلد
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كتب- محمد شعبان:

اندلع حريق داخل عقار بشارع الألفي في منطقة وسط بالبلد، مساء اليوم الخميس.

تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من برج سكني بشارع الألفي.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ6 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مفتش القطاع ومأمور القسم، وتبين بالفحص اشتعال النيران داخل برج مكون من 13 طابقًا.

ويعمل رجال الإطفاء على محاصرة مصدر النيران ومنع امتداده إلى المجاورات وباقي الشقق السكنية بالبرج، ولم يسفر عن الحريق أي خسائر في الأرواح حتى الآن.

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