تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية لـ 16 يونيو

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"خلية مدينة نصر"، لجلسة 16 يونيو المقبل، للاطلاع وتحضير الدفاع.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية رقم 19782 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر، أنهم خلال الفترة من عام 2013 حتى 2 ديسمبر 2022، بدوائر محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، انضموا إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك بانضمامهم إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة.

كما وجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب، حيث قاموا بتمويل جماعة إرهابية وأشخاص إرهابيين، من خلال توفير وحيازة ونقل وإمداد الجماعة بأموال، مع علمهم باستخدام تلك الأموال في ارتكاب جرائم إرهابية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين استخدموا مواقع إلكترونية عبر شبكة الإنترنت بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات تحرض على ارتكاب أعمال إرهابية، وكذلك لتبادل الرسائل والتكليفات بين أعضاء الجماعة.