5 مايو.. الحكم في قضية اتهام "مسلم" و"نور التوت" بسرقة لحن أغنية "أول حياتي ياما"

كتب - أحمد عادل:

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم، حجز الدعوى المقامة ضد مطربي المهرجانات مسلم ونور التوت، المتهمين بالاستيلاء على لحن أغنية "أول حياتي ياما" للملحن حسن دنيا، لجلسة 5 مايو المقبل للنطق بالحكم.

جاء قرار المحكمة بعد طلب الدفاع إعادة إعلان المطربين المتهمين، وتقديم مستندات جديدة تُثبت تحقيقهما أرباحًا من استغلال اللحن محل النزاع دون الحصول على تصريح قانوني.

وكان المحامي سامح قناوي، وكيلًا عن الملحن حسن دنيا، قد تقدم ببلاغ رسمي يتهم فيه مسلم ونور التوت باستخدام اللحن الخاص بالأغنية الأصلية ودمجه في مهرجان بعنوان "أنا قلبي عايز صرخة" دون الحصول على إذن مسبق من صاحب الحقوق.

وأشار قناوي في بلاغه الذي حمل رقم 707652، إلى أن كلمات المهرجان تتضمن عبارات "مُخلة وتخدش الحياء"، ما يشكل انتهاكًا واضحًا للذوق العام، إلى جانب سرقة اللحن.

كما تضمن البلاغ اتهام عدد من صناع المهرجان الآخرين، من بينهم إسلام كابونجا، فيلو، حمو الطيخا، وإحدى شركات الإنتاج الفني، جميعهم بتهم تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية واستغلال المصنف دون وجه حق.