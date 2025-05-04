إعلان

خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 11 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم

12:06 م الأحد 04 مايو 2025

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكثفة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط حوالي 11 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، وبيعه بأكثر من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق، والتصدي الحاسم لمحاولات التربح غير المشروع من بيع الخبز الحر والمدعم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دقيق شرطة التموين المخابز السياحية وزارة الداخلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

منذ 80 عامًا.. اللواء سمير فرج: مصر تدير وتسيطر على جزيرتي تيران وصنافير - (فيديو)
سيطرة مصرية كاملة.. اللواء سمير فرج: إنشاء قاعدة أمريكية في تيران وصنافير "شائعة"