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الأمن الاقتصادي يضبط 4134 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

11:25 ص السبت 31 مايو 2025

سرقة تيار كهربائي

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كتب – علاء عمران:


واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، تكثيف حملاتها الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لمواجهة الجرائم وضبط المخالفات بمختلف صورها.


وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية:
ضبط 1378 قضية متنوعة داخل مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات، شملت مخالفات وجرائم مختلفة، و4134 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، و488 قضية في مجالات متعددة، أبرزها: الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وقضايا التهرب الضريبي.


تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى فرض الانضباط، وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

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