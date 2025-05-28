الداخلية تضبط 53 ألف مخالفة مرورية في يوم واحد

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية تكثيف حملاتها المرورية على مختلف الطرق والميادين، تنفيذًا لاستراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث.

وخلال 24 ساعة فقط، تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط 53,043 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 823 مخالفة سير بدون تراخيص، و21 دراجة نارية مخالفة، و42,642 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و5 مخالفات موقف عشوائي، و513 مخالفة التحدث في الهاتف أثناء القيادة، إلى جانب 8 مخالفات لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة الوزارة جهودها لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط على الطرق.