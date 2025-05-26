غرامة تصل إلى 300 جنيه.. تحرير 540 مخالفة تحدث في الهاتف أثناء القيادة

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 38.900 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات جسيمة تهدد سلامة المواطنين وتؤثر على انسيابية الحركة، أبرزها: 779 مخالفة سير بدون تراخيص، و18 دراجة نارية مخالفة، و28.245 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة، و14 مخالفة انتظار عشوائي، و540 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، و9 مخالفات لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات.