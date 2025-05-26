خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 16 طن دقيق مدعّم

كتبت - علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكثفة لضبط المخالفات في الأسواق، خاصة في مجال الخبز والدقيق المدعم.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط نحو 16 طنًا من الدقيق الأبيض البلدي المدعم، داخل عدد من المخابز السياحية والحرة، وذلك ضمن مخالفات تتعلق ببيع السلع بأعلى من السعر المقرر، أو عدم الإعلان عن الأسعار.

يأتي ذلك استمرارًا لخطة وزارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، سواء المدعم أو الحر، وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

وأكدت الوزارة أن حملاتها مستمرة لضبط الأسواق وردع المخالفين حفاظًا على استقرار السوق وحماية جمهور المستهلكين.

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