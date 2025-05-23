11 مصابا بينهم 5 أطفال في تصادم سيارتين بـ"زراعي الإسماعيلية"

كتب - محمد شعبان:

أصيب 11 شخصا بينهم 5 أطفال في تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسماعيلية الزراعي.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق كفر حمزة نطاق محافظة القليوبية.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم سيارة ملاكي مع أخرى سوزوكي اتجاه الطريق الدائري.

أسفر عن الحادث سقوط 11 مصابا بينهم 5 أطفال نقلوا إلى مستشفى شبين القناطر المركزي للعلاج وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.