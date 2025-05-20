"حمولة قاتلة".. ضبط قائد سيارة نقل عرض الأرواح للخطر في الإسماعيلية

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، يُظهر سيارة ربع نقل تسير بحمولة زائدة بشكل خطر في دائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، مما شكّل تهديدًا لحياة المواطنين.

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة وفق ما ورد بمقطع الفيديو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها.

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