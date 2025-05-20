فرض إتاوات على المواطنين.. ضبط "سايس" بالمعادي بعد منشور متداول

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة مهنة منادي سيارات "سايس" بدون ترخيص وفرض مبالغ مالية على المواطنين دون وجه حق، وذلك في أعقاب تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يكشف الواقعة.

وقد وردت شكوى تفيد بتضرر أحد المواطنين من قيام المتهم بفرض إتاوات على قائدي السيارات بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة.

وعلى الفور، وبالفحص، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، حيث تبين أنه يعمل "عاملًا" ويمارس مهنة منادي سيارات بدون الحصول على ترخيص رسمي.

وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة كما وردت في المنشور المتداول.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.