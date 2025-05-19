مفاجآت بالجملة في بلاغ "سرقة القرن".. نوال الدجوي تقلب موازين القضية باعترافات صادمة

كتب - محمد شعبان:

لا صوت يعلو فوق "بلاغ" سرقة القرن -إن جاز التعبير- حول تحرير نوال الدجوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة محضرًا بقسم شرطة اول أكتوبر حول سرقة خزائنها الثلاث بفيلا بأكتوبر.

إعادة مناقشة رائدة التعليم الخاص في مصر حملت مفاجأة من العيار الثقيل، الواقعة ليست حديثة وتعود إلى شهور ولم تحرر حينها "الدجوي" أي بلاغ لدى الشرطة.

جلسة استماع داخل الفيلا حملت مفاجأة أكبر، نوال الدجوي لم تقر يقينًا بسرقة محتويات الخزائن -ملايين الجنيهات والدولارات والمشغولات الذهبية- واكتفت بالقول إنها اكتشفت تغيير "باسورد" الخزائن.

سيدة الأعمال المعروفة أقرت بوجود خلافات بينها وبين بعض أفراد العائلة -خاصة حفيدها- تضمنت محاضرًا متبادلة، لاسيما بعد رحيل ابنتها نافية أن المبالغ ملكها بمفردها "دي فلوس العيلة.. فلوس ميراث".

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة وجه فريق البحث بتكثيف التحريات وفحص علاقة ناول الدجوي بأفراد عائلتها للوقوف على طبيعتها والتأكد من سرقة المبالغ من عدمه.