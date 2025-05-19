كتب - محمد شعبان:

"كنت رايحة أجيب ملف.. الخزنة مفتحتش" هكذا اكتشفت الدكتورة نوال الدجوي رئيس جامعة خاصة شهيرة بأكتوبر سرقة "شقى العمر"، وإرث الأجداد من فيلا بكمبوند راق.

الدكتورة نوال الدجوي روت لرئيس مباحث قطاع أكتوبر اللحظات الأولى لاكتشافها سرقة ملايين الجنيهات والدولارات ومشغولات ذهبية تتخطى 10 كيلو جرامات.

واتهمت الدجوي شخصا محددا بالوقوف وراء السرقة بسبب خلافات سابقة "ماحدش يجرؤ يدخل هنا ولا يقدر يفتح الخزنة إلا بمفتاحها" في إشارة إلى أن الجاني ليس غريبا.

ضباط مباحث القطاع راجعوا كاميرات المراقبة لتحديد الجاني وفحص المترددين على الفيلا مع حصر كامل للمسروقات.

اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة شكل فريق بحث بالاشتراك مع قطاع الأمن العام لكشف ملابسات الواقعة وتحديد وضبط الجاني.

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