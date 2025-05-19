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أمن المنافذ يضبط 31 قضية متنوعة خلال يوم واحد

12:22 م الإثنين 19 مايو 2025

حملات أمنية - أرشيفية

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كتب – علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملاته المكثفة لضبط المخالفات بمختلف المنافذ الجمركية بالجمهورية.

وخلال 24 ساعة فقط، تم ضبط 3 قضايا تهريب بضائع، و3 قضايا تهريب أقراص ومواد مخدرة، إلى جانب 2433 مخالفة مرورية، و24 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 239 حكمًا قضائيًا، وضبط قضية تزوير مستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع الوقائع، وتؤكد الوزارة استمرار جهودها في تشديد الرقابة الأمنية والتصدي الحاسم لجميع صور الخروج على القانون.

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وزارة الداخلية مواد مخدرة مخالفة مرورية
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