جريمة غدر تنهي حياة طالب طعنًا في كرداسة

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على 3 شباب؛ لاتهامهم بقتل طالب غدرًا بسكين على بعد خطوات من منزله بكرداسة.

العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث فرقة شمال أكتبو تلقى إخطارا من أحد المستشفيات بوصول طالب مصابا بطعنة نافذة بالبطن ووفاته لاحقًا.

تحريات الرائد محمد سعودي رئيس مباحث كرداسة، بينت أن 3 متهمين ترصدوا للضحية "يوسف" انتقاما منه بسبب خلاف بين أحمدهم وأخيه الأكبر.

بتقنين الإجراءات تمكن معاون المباحث من ضبط اثنين وأرشدا عن مكان الثالث وأمكن القبض عليه لاحقًا لتأمر النيابة العامة بحبسهم احتياطيًا.