مع إخلاء سبيله.. تأجيل إعادة محاكمة الفنان محمد غنيم في قضية تهديد طليقته

كتب - أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل إعادة محاكمة الفنان محمد غنيم، في القضية المتهم فيها بتهديد طليقته، لجلسة 17 يونيو المقبل، مع إخلاء سبيله على ذمة القضية.

وكانت جهات التحقيق قد تحفظت على الفنان محمد غنيم أثناء إنهاء إجراءات إعادة محاكمته، تنفيذًا لحكم غيابي صادر ضده بالسجن 3 سنوات، في القضية رقم 15486 لسنة 2022، جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 2307 لسنة 2022 كلي جنوب القاهرة.

وسبق أن أصدرت المحكمة حكمًا غيابيًا بحبس الفنان محمد غنيم لمدة 3 سنوات، بتهمة تهديد طليقته "رانيا نبيل"، على خلفية خلافات شخصية بينهما.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليها كتابيًا وشفهيًا عن طريق وسيطة تُدعى "زينب حسن"، بارتكاب جريمة ضد النفس، حيث هددها بالقتل وبإفشاء أمور تمس شرفها، وكان التهديد مصحوبًا بطلب الحصول منها على مبلغ مالي، وفقًا لما ورد في التحقيقات.