أمن المنافذ بالداخلية يضبط 45 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذ حملاتها الأمنية المكثفة على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وأسفرت الحملات عن تحقيق نتائج إيجابية، أبرزها: ضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضية واحدة في مجال تهريب وحيازة الأدوية والأقراص المخدرة، وضبط 2725 مخالفة مرورية متنوعة لتعزيز الانضباط المروري بالمنافذ.

كما تم ضبط 35 قضية متنوعة في مجال الأمن العام، وتنفيذ 208 أحكام قضائية متنوعة ضمن جهود ملاحقة المحكوم عليهم، وضبط 7 قضايا في مجالي مكافحة الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية المكثفة بجميع منافذ الجمهورية لضمان تعزيز السيطرة الأمنية ومواجهة جميع أشكال الخروج على القانون.