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ضبط 110 أسلحة نارية و270 قضية مخدرات وتنفيذ 61757 حكمًا قضائيًا

01:07 م الأحد 18 مايو 2025

حملة أمنية - ارشيفية

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كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 110 قطع سلاح ناري بحوزة 101 متهم، و270 قضية مخدرات، وتنفيذ 61757 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وأسفرت الحملات، التي شملت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط 16 متهمًا هاربًا، و15 متهمًا في أعمال بلطجة، و334 دراجة نارية مخالفة، و25524 مخالفة مرورية متنوعة. كما تم فحص 55 سائقًا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وتعزيز السيطرة الأمنية.

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