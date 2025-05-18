عبر قوافل.. "الأحوال المدنية" تواصل جهودها لخدمة المواطنين متنقلة

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية جهوده لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين، عبر قوافل متنقلة مجهزة فنيًا ولوجيستيًا، انطلاقًا من توجيهات الوزارة بتفعيل الدور المجتمعي للقطاعات الأمنية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وقد تم توجيه القوافل إلى عدة محافظات، منها: القاهرة، الجيزة، مطروح، المنوفية، القليوبية، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء، والدقهلية، وأسفرت الجهود عن استخراج 6927 بطاقة رقم قومي و22793 مُصدرًا مميكنًا خلال يوم واحد فقط، مما يعكس حجم الإقبال والاحتياج للخدمة.

كما استجاب القطاع لنداءات المواطنين عبر الخطوط الساخنة (15340) و(15341)، وتم توصيل 1300 بطاقة رقم قومي و195 مُصدرًا مميكنًا إلى منازل كبار السن وذوي الهمم في نفس اليوم.

وفي إطار الاستجابة للحالات الإنسانية، تم توجيه مأموريات خاصة للمنازل والمستشفيات لخدمة 76 حالة من المرضى وكبار السن وذوي الهمم، بالإضافة إلى إرسال مأموريات للعاصمة الإدارية وبعض النوادي الخاصة، لخدمة 335 مواطنًا.

واستمر المركز النموذجي للقطاع في استقبال كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتم إصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ 373 مواطنًا.

ولاقت هذه المبادرات استحسانًا واسعًا من المواطنين، لما توفره من سهولة في الحصول على الخدمات الشرطية، وتؤكد التزام وزارة الداخلية بتعزيز قيم حقوق الإنسان وتقديم خدمة متميزة لكافة شرائح المجتمع.