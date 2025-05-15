بين النفي والاعتراف.. تطور جديد في أداء شاب امتحان بدلا من رضمان صبحي

كتب - محمد شعبان:

في وقت ينفي محامي رمضان صبحي اتفاقه مع شاب لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي بمعهد عال للسياحة بمركز أبو النمرس ألقت قوات الشرطة القبض على متهم جديد.

وكيل المعهد حضر -في وقت سابق- إلى القسم مصطحبًا شابا عشرينيًا ضبطه يؤدي امتحانا دون قيده بالمعهد وبسؤاله أفاد "أنا بمتحن مكان رمضان صبحي مقابل مبلغ مالي".

اعترافات المتهم كشفت عن تورط متهمين اثنين أحدهما فرد أمن بالمعهد سهل دخوله بالمخالفة للقانون وأمكن ضبطه مع البحث عن ثالث اتفق معهما على الخطة التي نفذها الشاب.

في المقابل، نفى دفاع رمضان صبحي صحة اعترافات المتهم مؤكدًا عدم وجود صلة بين موكله والواقعة في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.