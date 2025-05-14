الفرصة الأخيرة.. سفاح التجمع يطعن على حكم إعدامه أمام النقض



كتب - رمضان يونس:

تنظر محكمة النقض في جلسة 15 مارس 2026 المقبل، الطعن رقم 3610 لسنة 95 ق، المقدم من المتهم "كريم. س"، الشهير إعلاميًا بـ"سفاح التجمع"، الذي أدين بقتل 3 فتيات ليل والتخلص من جثثهن في صحاري بورسعيد والإسماعيلية والقاهرة، بعد صدور حكمين بالإعدام ضده.

وأودع دفاع المتهم مذكرة بأسباب الطعن أمام محكمة النقض، أملًا في إلغاء حكمَي الإعدام الصادرين من محكمتَي الجنايات والاستئناف، في القضية التي أثارت الرأي العام لبشاعتها وتفاصيلها الدامية.

ورفضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، الاستئناف المقدم من المتهم، وأيدت حكم أول درجة القاضي بإعدامه شنقًا، بعد ورود رأي فضيلة المفتي، لثبوت إدانته بقتل 3 سيدات والتنكيل بجثثهن في أماكن متفرقة.

كما كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس، الدائرة 27، برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، قد أصدرت حكمها في جلسة 12 سبتمبر 2024، بإجماع الآراء، بالإعدام شنقًا على المتهم "كريم. س"، بعد أخذ رأي المفتي، لاتهامه بقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن بطرق مروعة في صحاري بورسعيد والإسماعيلية والقاهرة.

وخلال جلسات محاكمته، وقف المتهم خلف قفص الاتهام وأمام القاضي، معترفًا بتفاصيل صادمة عن مقتل الضحايا، حيث أقر في تحقيقات النيابة بأنه كان يتلذذ برؤية الدماء. وزعم أمام المحكمة أنه لم يقتل الضحية الأولى "نورا"، بل غادرت منزله حية، وأنه اعترف بقتلها تحت الضغط، مؤكدًا أنه أقام معها علاقة غير شرعية برضاها فقط.

أما عن الضحية الثانية "رحمة"، فقال المتهم إنه أحبها وكان ينوي الزواج منها بعد طلاقه منذ 4 سنوات، وأنها توفيت إثر تعاطي جرعة زائدة من مخدر "الأيس"، مدعيًا أنه لم يعلم بوفاتها حين مارس العلاقة معها بعد وفاتها.

وأنكر المتهم قتل الضحية الثالثة "أميرة"، وقال إن الأخيرة كانت تطلب منه ممارسة العلاقة بعنف، دون أن يقدم تفاصيل إضافية عن أسباب وفاتها.