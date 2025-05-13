إعلان

وضع قدمه بجوار النافذة.. ضبط سائق نقل قاد بتهور على طريق سريع

12:58 م الثلاثاء 13 مايو 2025

ضبط تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب – علاء عمران

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قائد سيارة ربع نقل يقود بطريقة متهورة على أحد الطرق السريعة، حيث تعمد إخراج قدمه من نافذة السيارة أثناء القيادة، في تصرف يعكس استهتارًا بالغًا ويُعرّض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وعقب الفحص والتحري، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، الذي تبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية.

وبمواجهته، أقر السائق بارتكاب الواقعة المشار إليها في الفيديو المتداول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حياله.

تأتي هذه الجهود ضمن خطة وزارة الداخلية لمواجهة السلوكيات المرورية الخطرة وضبط المخالفات التي تهدد السلامة العامة على الطرق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط سائق نقل مواقع التواصل الاجتماعي سيارة ربع نقل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد التراجع الكبير.. هل فقد الذهب بريقه وسيواصل الهبوط الفترة المقبلة؟
حرارة شديدة ورمال وأتربة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة