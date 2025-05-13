وضع قدمه بجوار النافذة.. ضبط سائق نقل قاد بتهور على طريق سريع

كتب – علاء عمران

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قائد سيارة ربع نقل يقود بطريقة متهورة على أحد الطرق السريعة، حيث تعمد إخراج قدمه من نافذة السيارة أثناء القيادة، في تصرف يعكس استهتارًا بالغًا ويُعرّض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وعقب الفحص والتحري، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، الذي تبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية.

وبمواجهته، أقر السائق بارتكاب الواقعة المشار إليها في الفيديو المتداول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حياله.

تأتي هذه الجهود ضمن خطة وزارة الداخلية لمواجهة السلوكيات المرورية الخطرة وضبط المخالفات التي تهدد السلامة العامة على الطرق.