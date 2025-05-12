مشاجرة تنتهي بقتيل طعنا بسكين في القاهرة الجديدة

كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة قتيل بشارع التسعين بالقاهرة الجديدة شرق العاصمة، اليوم الاثنين.

مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة نهاية شارع التسعين دائرة قسم أول القاهرة الجديدة.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن الجثة لقتيل تلقى طعنة نافذة بالبطن إثر مشاجرة، وتكثف الشرطة جهودها لضبط الجاني.

أودع رجال الأمن الجثة ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتشريح.