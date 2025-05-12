المرور تشن حملات على الطريق الدائري لضبط المخالفين

كتبت: علاء عمران

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة على الطريق الدائري لضبط كافة المخالفات المرورية، خاصة مخالفات سيارات النقل.

أسفرت هذه الحملات، خلال الفترة الأخيرة، عن ضبط عدد كبير من المخالفات، شملت: (1056 مخالفة للسير يسار الطريق، 19 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، 2690 مخالفة لارتفاع الحمولة، 7737 مخالفة لزيادة الحمولة، 1763 مخالفة للسير وقت الحظر، 607 مخالفات لمركبات بدون لوحات، و615 مخالفة طمس لوحات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأكدت الإدارة العامة للمرور استمرار تلك الحملات لتحقيق الانضباط وتأمين سلامة مستخدمي الطريق.

يأتي ذلك في إطار جهودها المتواصلة لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث على الطرق.