في حملات على الأسواق.. ضبط 8 أطنان من الدقيق الأبيض والمدعَّم للتلاعب بالأسعار

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، وبالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية الموسعة لضبط الجرائم التموينية ومخالفات الأسواق.

وأسفرت جهود الحملات – التي شُنَّت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية – عن ضبط العديد من القضايا في مجال المخابز السياحية، الحرة، والمدعمة، بمضبوطات بلغت 8 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعَّم المُهرَّب.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في حماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأسعار أعلى من المحددة، وعدم الإعلان عن الأسعار.