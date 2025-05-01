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4 حالات اختناق في حريق شقة بالمهندسين

01:33 م الخميس 01 مايو 2025

حريق شقة

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كتب - محمد شعبان:

سجل حريق شقة بالمهندسين 4 حالات اختناق نقلوا إلى المستشفى للعلاج.

تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بشارع أحمد سوكارنو.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم.

تبين بالفحص اشتعال النيران داخل شقة بالطابق الرابع بالعقار رقم 3، مما أسفر عن 4 حالات اختناق نقلوا إلى المستشفى.

وحاصر رجال الحماية المدنية مصدر النيران ومنعوا امتدادها إلى الشقق السكنية المجاورة ونفذوا عملية التبريد لمنع تجدد الحريق.

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حريق شقة المهندسين حالات اختناق
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