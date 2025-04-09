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خبأها داخل مرتبة.. حارس عقار يقتل زوجته ويلقي بجثتها في صحراء المعادي

09:15 م الأربعاء 09 أبريل 2025

جثة - أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:

أقدم حارس عقار على قتل زوجته بمنطقة الوايلي، ثم ألقى جثتها في صحراء زهراء المعادي، في جريمة بشعة هزت المنطقة.

تلقى قسم شرطة الوايلي بلاغًا من عامل أفاد فيه باختفاء شقيقته وعدم عثوره على زوجها، مع إغلاق شقتهما.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، حيث تبين وجود آثار دماء داخل الشقة، وبعد كسر الباب، تم العثور على دليل يثير الشكوك، ما دفع رجال الشرطة إلى تكثيف جهودهم.

بتكثيف التحقيقات، تم القبض على الزوج، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، موضحا أنه قتل زوجته، ثم حمل جثتها داخل مرتبة وألقاها في صحراء زهراء المعادي، ليتركها عرضة للنهش من قبل الحيوانات.

وتواصل قوات الأمن جهودها للبحث عن الجثة، بينما تقوم المباحث بسماع أقوال الشهود، وإجراء التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

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