"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 37 كيلو مخدرات في 3 محافظات

كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية في عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط 26 قضية جلب مواد مخدرة، حيث تم ضبط (قرابة 8 كيلو جرام من مخدر الحشيش – قرابة 3 كيلو جرام من مخدر الشابو – أكثر من كيلو جرام من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الهيدرو – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (27 متهمًا "منهم 19 له معلومات جنائية").

كما ضبط 99 قضية حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، حيث تم ضبط (18 بندقية آلية – 49 بندقية خرطوش – 2 طبنجة – 37 فردًا محليًا – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (99 متهمًا "منهم 33 له معلومات جنائية")، وتنفيذ (529) حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط 5 قضايا جلب مواد مخدرة، حيث تم ضبط (أكثر من 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 3 كيلو جرام من مخدر البانجو – كمية من مخدرَي "الشابو والهيروين") بحوزة (5 متهمين "منهم 3 لهم معلومات جنائية")، وضبط 6 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، عبارة عن (2 بندقية آلية – بندقية خرطوش – 3 فرد محلي – 8 خزائن آلية – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتنفيذ (813) حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة، حيث تم ضبط (7 كيلو جرام من مخدر الحشيش – أكثر من 9 كيلو جرام من مخدر البانجو – 6 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – كمية من مخدر الهيروين)، و3 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، عبارة عن (3 فرد محلي – عدد من الطلقات) بحوزة (3 متهمين "لهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية في إطار تعزيز الأمن وضبط المخالفات.