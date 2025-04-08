خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 16 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، وبالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكثفة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة، حيث تم ضبط نحو 16 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز أو بيعه بأعلى من السعر المقرر، فضلًا عن عدم الإعلان عن الأسعار.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لضبط الأسواق، والتصدي الحاسم لمحاولات التربح غير المشروع من خلال التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم.