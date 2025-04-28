النيابة الإدارية تستعرض دورها في تعزيز بيئة اقتصادية عادلة بمؤتمر "حماية المنافسة"

كتب- أحمد أبو النجا:

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتلبية للدعوة الكريمة من الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حضر المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الاثنين، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المنعقد تحت عنوان: "عشرون عامًا على إنشاء جهاز المنافسة المصري: إنجازات وآفاق مستقبلية".

وقال المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، إن المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ووفد من السيدات والسادة مستشاري النيابة الإدارية من مديري الإدارات والوحدات وأعضائها، قد رافقوه في هذه الفعاليات.

وقد شهدت الفعاليات التي جاءت بمشاركة لفيف من الوزراء وقيادات الدولة التنفيذية ورؤساء الجهات والهيئات القضائية والنائب العام، وقيادات جهات إنفاذ القانون والهيئات الحكومية، ونخبة من أساتذة الجامعات المختلفة والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مختلف التخصصات ذات الصلة. وتم تقديم نبذة تاريخية عن نشأة الجهاز وعرض دوره بالغ الأهمية في دعم الاقتصاد المصري.

وتأتي مشاركة النيابة الإدارية في إطار دورها الفاعل في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز بيئة اقتصادية قائمة على سيادة القانون ومبادئ النزاهة والشفافية.